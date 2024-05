Virtus venerdì 31 maggio a Venezia per gara 4 | obiettivo finale scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bologna, 302024 – Tutto pronto per4. Domani sera alle 20.45 al Taliercio ReyerBologna si ritrovano di nuovo l’una di fronte all’altra per la quarta sfida della serie di semiche attualmente vede la formazione di Luca Banchi avanti 2-1. Finora è sempre stato decisivo il fattore campo, con i bianconeri vittoriosi nei 2 confronti giocati alla Segafredo Arena e conche ha fatto altrettanto nel confronto di ieri al Taliercio. Domani va così in scena4, secondo match point a disposizione della formazione di Banchi, un confronto che vedràdecisa a portare alla decisiva5 la serie. Finora il motivo ricorrente del confronto è stata la ottima partenza della, avanti spesso e volentieri in doppia cifra e al ritorno diche non è riuscita a rimontare il +20 di1 (vittoriaal supplementare), il +22 di2 (vittoria bianconera con i liberi decisivi di Cordinier ad una manciata di secondi dalla fine), ma è invece riuscita a ribaltare il +15 bianconero di3.