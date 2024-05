Violenza sessuale sulla nipote 17enne | arrestato a Voghera lo zio orco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024)(Pavia) – I carabinieri di Valdagno (Vicenza) hanno sottoposto ad un'ordine di custodia cautelare in carcere un cittadino indiano accusato dinei confronti delladi 17 anni. I fatti sarebbero avvenuti il 29 febbraio scorso in una casa di Arzignano, sempre in provincia di Vicenza. Nonostante le pressioni psicologiche ricevute, volte a nascondere lo scandalo, la vittima ha comunque trovato il coraggio di riferire l'accaduto. Le indagini dell'Arma sono state difficili in quanto la ragazza non conosceva la vera identità del suo aggressore né tantomeno era in grado di riferire elementi utili alla sua identificazione. Ulteriore ostacolo è apparso l'iniziale clima di omertà da parte dello stesso nucleo familiare, dettato dalla vergogna per il ‘disonore’ ai danni della figlia.