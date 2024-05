Violentata a 20 anni al pronto soccorso | poche ore dopo si lancia dal quarto piano dell’ospedale e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si èta dalaver denunciato di essere stataaled è morta la paziente 20enne ricoverata a Vizzolo Predabissi. Resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno, e se sia in qualche modo riconducibile alla violenza sessuale denunciata poco prima. Per la violenza è stato arrestato un magazziniere di 28, italiano, incensurato residente nel Lodigiano. L’uomo è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere dai carabinieri, nelle scorse ore. A denunciarlo, martedì mattina subitoil fatto, era stata la giovane che sostiene di essere stata abusata su una barella in uno degli ambulatori del. L'uomo è stato interrogato dal Gip di Lodi e sostiene, invece, che si sia trattato di un rapporto pienamente consensuale.