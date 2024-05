Viola Come il Mare 2 trama ultima puntata | Viola spiazza Demir

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Anche la seconda stagione diilsi accinge a chiudere i battenti. Dopo la messa in onda delladel 30 maggio, che è la pen(QUI quello che è accaduto), la prossima settimana ci saranno gli ultimi due episodi. Le anticipazioni dell'diil2, prevista per giovedì 6 giugno, rivelano che tra i due protagonisti della fiction,Vitale, interpretata dall'attrice Francesca Chillemi, e Francesco, interpretato dall'attore Can Yaman, ci sarà un epilogo. La donna verrà a conoscenza di una verità che le cambierà per sempre la vita e, di conseguenza, potrebbe apportare delle modifiche significative anche a quella dell'ispettore. Nel frattempo, però, un nuovo caso di omicidio catturerà le attenzioni dei due, specie quelle di, dato che sarà coinvolta una persona a lui molto cara.