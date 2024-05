Viola come il mare 2 | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024)il2: leQuesta sera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladiil2, la seconda stagioneserie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Demir e, sempre più affiatati, si occupanopiccola Johanna, in attesa del ritorno di Farah. Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmenteche, con l’avanzaremalattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia. Intanto Sonia, ripresasi dal coma, lascia Palermo per una località protetta.