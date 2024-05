Viola Come il Mare 2 | anticipazioni ultima puntata di giovedì 6 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Can Yaman Seconda stagione peril. La fiction, prodotta da Lux Vide, è composta da sei puntate in prima serata, visibili ogni settimana in prima serata su Canale 5 (debutto al venerdì, poi al) e già interamente disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Per gli spettatori della tv tradizionale, ecco cosa accadrà episodio dopo episodio.il2: sesta ediTuri colpevole d’omicidio? S2 E6 –fatica ad accettare un confronto con quel padre che ha appena ritrovato: l’uomo cerca di spiegare le proprie ragioni ma non sarà facile. Intanto, un omicidio sconvolge la vita di Turi: lui si dichiara colpevole, ma sarà davvero cosi’? Demir farà di tutto per aiutare l’amico e capire cos’è successo.