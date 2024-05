Viola ancora il divieto di avvicinamento alla moglie arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) La Spezia, 30 maggio 2024 – Si avvicina nuovamente all'abitazione della, nonostante ildisposto dal giudice:dai. Il 10 maggio un cittadino 43enne dell’Europa dell'Est, colpito da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dcasa familiare e deldiparte offesa emessa dal Tribunale – come conseguenza ad una denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta da fine marzo – è stato sorpreso dai militari della sezione radiomobile della Spezia in prossimità di uno dei luoghi a lui interdetti, e per questo è statoe poi sottoposto, su disposizione del giudice,misura dell’obbligo di presentazionepolizia giudiziaria. L'uomo non si è però rassegnato e nei giorni successivi, ha continuato ad orbitare nei luoghi che in realtà non avrebbe dovuto più frequentare e a tentare di mantenere contatti con i familiari.