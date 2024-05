Vincenzo Iraniano l’ayatollah del pallone che dopo tre finali perse con la Fiorentina merita il test in una big

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Su internet il popolo dei social lo ha ribattezzato “”, per l’integralismo del suo gioco. Una specie di Ayatollah, ma del. Il fondamentalista del bel calcio. Con le sue idee radicali al limite dell’estremismo, ha portato lain trediverse. E sempre con le stesse idee le hatutte e tre. La sconfitta ai supplementari in finale di Conference League contro l’Olympiacos è stata probabilmente l’ultima partita diItaliano sulla panchina della Viola. Rimane ancora il famoso recupero contro l’Atalanta, che non conta più nulla, servirà solo per i saluti. Salvo sorpresetre stagioni si chiuderà un ciclo, difficile da giudicare con l’amaro in bocca che lascia una delusione del genere. Il bicchiere mezzo vuoto, dal sapore più acre, sono ovviamente le trein due anni, la doppia sconfitta in Conference League, a cui aggiungere quella di Coppa Italia contro l’Inter.