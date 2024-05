Villa dei Pini-Gruppo KOS | Tecnologia sicurezza e qualità per i nostri pazienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nuova fase di sviluppo perdeiKOS: un potenziamento che punta ad accrescere ulteriormente laassistenziale e ad ampliare i servizi per il territorio, in cui la Casa di Cura è una realtà sanitaria di riferimento. In ordine cronologico, la novità più recente è quella che riguarda il reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che è stato profondamente rinnovato sia negli ambienti che nella dotazione tecnologica all’avanguardia. Gli spazi sono stati riorganizzati e ampliati con le novità di due sale endoscopiche e locali di preparazione e risveglio(per un totale di 250 metri quadrati). E poi strumentazioni di ultima generazione per incrementare livello edelle prestazioni,e comfort per i