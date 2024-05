Fonte : laprimapagina di 30 mag 2024

Svolta nel caso della morte di Giada Zanola, 34 anni, precipitata giù dal cavalcavia di via Prati a Vigonza, alle porte di Padova, che si affaccia sull’autostrada A/4. La coppia, che ha un bambino di 3 anni, era da tempo in crisi. . In base alla ricostruzione fatta dalla Polizia, l’orrendo femminicidio è avvenuto al culmine di un litigio che i due hanno avuto mentre erano sul ponte sopra l’autostrada, a Vigonza, poco distante dalla loro abitazione.

Vigonza Andrea Favaro ha ucciso Giada Zanola buttandola da un cavalcavia