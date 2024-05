Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

Così Roberto Vignola, vice direttore generale Fondazione Cesvi spiega l’operato della Fondazione. “Lavoriamo anche con i giovani all'interno del gruppo dei pari, proprio per evitare che ci sia stigma rispetto a questa problematica e proprio per costruire delle comunità che siano quanto più solidali fra loro e per evitare fenomeni come per esempio il bullismo”.

Vignola CESVI | Case del Sorriso per affiancare le famiglie nel percorso educativo