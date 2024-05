Vicenza-Avellino in tv | canale orario e streaming ritorno semifinali playoff Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alle 21:00 di domenica 2 giugnosi sfideranno nella cornice dello stadio ‘Romeo Menti’ in occasione della gara didella semifinale deldi. Le final four entrano nel vivo: ilha eliminato il Padova nel turno precedente, mentre l’ha avuto la meglio del Catania. Ora c’è una sfida tra due piazze storiche del calcio italiano, che può risolversi in novanta minuti ma che potrebbe anche trascinarsi oltre. Infatti, stavolta, non vale più il criterio dello status di testa diin caso di pareggio nel doppio confronto. In caso di parità di punteggio e di differenza reti tra(terzo nel girone A) e(secondo nel girone C) al termine del doppio confronto andata e, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.