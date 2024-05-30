Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 19:45 (Di giovedì 30 maggio 2024) Viabilità DEL 30 MAGGIO 2024 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA TRAFFICO RALLENTATO SULLA Roma-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 19:1505 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA CASSIA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VALLE DEL BACCANO E VIA DELLE VIGNACCE IN DIREZIONE DI VITERBO, CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 31+000, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA; CIRCOLAZIONE CHE INVECE RESTA INTENSA SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA-TERAMO; SULLA STESSA ROMA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 18:45VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2024 ORE 18. 35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E TRE AUTOVETTURE AL KM 31+000 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VALLE DEL BACCANO E VIA DELLE VIGNACCE; IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA STRADA LATERALE POGGIO DELLE SELLE, CON RIENTRO SULLA CASSIA DOPO VIA DELLE VIGNACCE; E VEDIAMO AL SITUAZIONE SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA-TERAMO; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 18:15DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN IVNITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E TRE AUTOVETTURE AL KM 31+000 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VALLE DEL BACCANO E VIA DELLE VIGNACCE; PRUDENZA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA-TERAMO; SULLA STESSA ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E PARCO DEI MEDICI, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. romadailynews
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