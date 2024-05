Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 19 | 45

Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2024 ORE 19. 35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E VIALE ISACCO NEWTON, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral.

