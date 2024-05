Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN IVNITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E TRE AUTOVETTURE AL KM 31+000 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VALLE DEL BACCANO E VIA DELLE VIGNACCE; PRUDENZA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E ROMA-TERAMO; SULLA STESSA ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E PARCO DEI MEDICI, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 18 | 15