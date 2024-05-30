Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 18:15 (Di giovedì 30 maggio 2024) Viabilità DEL 30 MAGGIO 2024 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN IVNITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E TRE AUTOVETTURE AL KM 31+000 AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VALLE DEL BACCANO E VIA DELLE VIGNACCE; PRUDENZA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E Roma-TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA Roma-FIUMICINO TRA LA MAGLIANA E PARCO DEI MEDICI, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 17:45DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 31 CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VALLE DEL BACCANO; ATTENZIONE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CAIISA BIS FINO ALLA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI PROCEDE A DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; PER LA PRESENZA DI CANTIERI SEGNALIAMO INFINE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI LAGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 17:15DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 30 MAGGIO 2024 ORE 15. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 MILANO NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 574 TRA IL NODO PER LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO PER ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 16:3020 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 MILANO NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 574 TRA IL NODO PER LA A24 ROMA-TERAMO E IL BIVIO PER ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma