20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 31 CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VALLE DEL BACCANO; ATTENZIONE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CAIISA BIS FINO ALLA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI PROCEDE A DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; PER LA PRESENZA DI CANTIERI SEGNALIAMO INFINE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI LAGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 17 | 45