Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 08:15 (Di giovedì 30 maggio 2024) Viabilità 30 MAGGIO 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI FORMELLO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2024 ore 07:3020 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE SULLA CASSIA BIS IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 20:30VIABILITÀ 29 MAGGIO 2024 ORE 20. ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO CODE A CAUSA DI UN AUTOTRENO AUTOTRENO IN FIAMME VERSO ROMA SEMPRE SULL’A1 UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA #A24 #ROMATERAMO E #GUIDONIA VERSO FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #ROMAFIUMICINO E #OSTIENSE IN INTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #TIBURTINA E #A24 #ROMATERAMO CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #BUFALOTTA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DA ROMA SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 19:4535 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO CODE A CAUSA DI UN AUTOTRENO AUTO TRENO IN FIAMME VERSO ROMA SEMPRE SULL’A1 UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA A24 ROMA TERAMO E GUIDONIA VERSO FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BUFALOTTA SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DA ROMA PER LAVORI CI SONO CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MASSIMINA VERSO LADISPOLI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma