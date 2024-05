Via libera Ue a Kkr per l' acquisizione della rete di Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Viasenza condizioniCommissione europea all'offerta difissa di Tim, Netco, da parte del fondo americano Kkr. Bruxelles ha concluso che "l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profiloconcorrenza". La Commissione Ue ha esaminato l'impatto dell'operazione sul mercato all'ingrosso dei servizi di accesso alla banda larga in Italia e ha concluso che "l'operazione non ridurrebbe in modo significativo il livello di concorrenza". In particolare, Bruxelles evidenzia che "Kkr non avrà la capacità di limitare l'accesso ai servizi passivi, vale a dire le infrastrutture". Per ciascun prodotto all'ingrosso il numero di reti disponibili e di fornitori all'ingrosso - si legge nella nota diramata dall'esecutivo Ue - rimarrà invariato e il potere di mercato di NetCo non aumenterà sostanzialmente rispetto a quello che detengono attualmente Tim o FiberCop.