Via libera della Ue alla vendita della rete Tim al fondo statunitense Kkr Giorgetti | Closing a breve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) ViaCommissione europea all’offerta di acquisizionefissa di Tim, Netco, da parte delamericano Kkr. Bruxelles ha concluso che “l’operazione non solleva preoccupazioni sotto il profiloconcorrenza” e non ha quindi posto nessuna condizione. Dopo la comunicazione del viale azionicompagnia telefonica, fino a quel momento in calo del 5%, hanno recuperato chiudendo la seduta in rialzo dell’1,5%. “Accogliamo con grande soddisfazione il viasenza condizioniCommissione europea sull’acquisizione di Netco da parte di Kkr: sbrogliata la storica matassa“, dice il ministro dell’Economia Giancarlo. “È un successostrategia italiana e ora andiamo verso un. E’ stata premiata la decisione del governo , conclude, di partecipare all’operazione”.