Fonte : dailymilan di 30 mag 2024

Venire dall’altra parte del mondo e sentirsi a casa è speciale. Verso Roma-Milan, Tomori sorpreso: no ci aspettavamo tutto questo in Australia PERTH, AUSTRALIA – MAY 30: during an AC Milan Training Session at HBF Park on May 30, 2024 in Perth, Australia.

Verso Roma-Milan Fikayo Tomori sorpreso | non ci aspettavamo tutto questo