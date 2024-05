Verso le europee Se la sinistra estrema può sottrarre seggi ai socialdemocratici

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024) Trecentosettantatre milioni di elettori decideranno l’8 e il 9 giugno la composizione del prossimo Parlamento europeo, una tornata elettorale che evidentemente avrà un ampio impatto dentro e fuori dall’Ue. Ai nastri di partenza non solo i singoli partiti, ma in prospettiva i gruppi che si andranno a formare e che, già oggi, stanno riflettendo sulle strategie da applicare a spoglio ultimato. Il gruppo S&D viene da un quinquennio caratterizzato dall’esperienza legata alla maggioranza Ursula, ma con una serie di considerazioni da fare sul futuro, sia legate al ruolo della tedesca Sahra Wagenknecht, leader della coalizione di sinistre populiste che potrebbero rosicchiare qualcosa ai, sia alle caselle da occupare, con in pole position l’ex premier italiano Enrico Letta.