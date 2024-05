Verso assistenza ai senzatetto, Ordini medici 'provvedimento di civiltà'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Milano, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "Un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da istituirsi nello Stato di previsione del ministero della Salute. Obiettivo: il finanziamento di un programma sperimentale per assicurare, a partire dalle Città metropolitane, il diritto all'sanitaria alle persone senza fissa dimora. Ipotranno così iscriversi nelle liste degli assistiti delle Asl, scegliersi un medico dina generale, avere accesso alle prestazioni assicurate dai Lea: tutti diritti che erano loro sinora negati, in quanto collegati alla residenza anagrafica". Un "di", dichiara Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale deglideichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), quellocui si va grazie a un emendamento approvato il 28 maggio in Commissione Affari sociali della Camera alla proposta di legge C.