Verona Baroni verso l’ADDIO nonostante la SALVEZZA | ecco la SITUAZIONE e la sua possibile PROSSIMA SQUADRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Marcoè molto vicino a lasciare ildefinitivo potrebbe arrivare a brevissimo.laLadopo una stagione che si stava per complicare potrebbe essere l’ultimo ricordo dell’avventura aldi Marco. Il tecnico infatti, venerdì 31 maggio, incontrerà la società, ma non filtra ottimismo. I presupposti per continuare .