Venezia-Virtus Bologna in tv | programma orario e diretta gara-4 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket

Fonte : sportface di 30 mag 2024

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Virtus Bologna, valida per i playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sul relativo sito, su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, e su Dazn.

