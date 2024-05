Venezia 2024 che film ci saranno? Le previsioni di Variety

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Come ogni anno, il Festival del cinema di, in programma dal 28 agosto al 7 settembre, sarà occasione per alcune grosse produzioni di presentarsi al pubblico e mettere in mostra tutte le proprie qualità, per puntare al massimo premio, o semplicemente, per farsi notare; e come ogni anno, già da ora impazzano le voci su quali titoli, più o meno attesi, troveranno posto al Lido nella prossima tarda estate. Le indiscrezioni stimolano sin d’ora la fervida fantasia degli appassionati, e noi non ci sentiamo di deluderli. Con l’aiuto, decisamente autorevole, di, vediamo dunque quali potrebbero essere alcuni tra i titoli papabili per un’apparizione al Lido, in concorso o fuori concorso. Dal 2019, la fascinosa città lagunare fa decisamente rima con Joker; proprio qui, l’omonimo ‘pseudocinecomic’ di Todd Philips vinse infatti un inaspettato e sconvolgente Leone d’Oro, proiettando l’origin story del famoso villain fumettistico verso un insperato e roboante trionfo commerciale.