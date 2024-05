Vannacci? Una signora detenuta all' estero con accuse di violenza | Salvini picchia duro su Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) La campagna elettorale è ormai profondamente entrata nel vivo. E così ecco che Matteosnocciola le sue priorità. Lo fa ospite di Bianca Berlinguer a E' prima di domani, il programma di approfondimento in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 30 maggio. E il vicepremier e leader della Lega parla di Roberto, il generale candidato col Carroccio, mettendolo in relazione ad, candidata con Avs. "Sono convinto per quel che sento in tutti i ceti sociali, dal medico all'operaio, che Robertosarà uno dei più votati in tutta Italia - premette-. Lo abbiamo candidato in tutte le città italiane. C'è un partito di sinistra, dottoressa Berlinguer, che avendo tutto il diritto di farlo ha candidato in lista per farsi rappresentare in Europa unache è agli arresti all', condiche da cui spero si possa rivelare innocente, ma questo partito di sinistra dice votatemi perché vogliamo che l'Italia in Europa sia rappresentata da questain carcere", rimarcasenza nominare lain Ungheria, marcando le distanze tra i due candidati.