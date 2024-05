Vandali a Redona in Leone XIII Carnevali | Inaccettabile | la piazza è un bene di tutti e per tutti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bergamo. “Le deliranti scritte tracciate con vernice questa notte sui muri disono un atto dismo, che non deve passare sotto silenzio, e deve essere condannato con fermezza”. Così Elena, candidata sindaco del centrosinistra a Bergamo, commenta gli attici commessi sui muri del quartiere di, in particolare sulla via. “L’autore, o gli autori di quelle scritte certamente non sono immuni da una buona dose di stupidità, ma il fatto grave è che abbiano arrecato un danno alla collettività, utilizzando un metodo di comunicazione politica intollerante che si è tradotto in un comportamento incivile. Comportamento che, oltre a diventare causa di degrado urbano, evita le forme del confronto democratico e si rifugia in un desolante anonimato”.