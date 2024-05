Usate bombe Usa contro la tendopoli Haley scrive sui missili | | Adesso finiteli!

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’attacco di domenica notte all’accampamento di Rafah da parte delle forze israeliane, in cui 45 persone sono state uccise e più di 200 ferite, continua a essere al centro dell’attenzione internazionale. La Cnn, che ha analizzato i video sui social, ha raccontato come in uno di questi sia visibile la parte posteriore di una bomba Gbu-39 Sdb di fabbricazione statunitense. Secondo quattro esperti di armi esplosive che hanno esaminato il video per l’emittente americana, l’arma ad alta precisione sarebbe "progettata per attaccare obiettivi strategicamente importanti" e provocare bassi danni collaterali. Tuttavia, "l’utilizzo di qualsiasi munizione, anche di queste dimensioni, comporterà sempre dei rischi in un’area densamente popolata", ha affermato Cobb-Smith, ex ufficiale di artiglieria dell’esercito britannico.