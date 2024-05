Usa-Ucraina Biden e Zelensky firmeranno accordo sicurezza in Italia

Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

Il Financial Times afferma che la firma è "un segnale di sostegno che mira a tranquillizzare Kiev dopo le relazioni. Per il Financial Times, l'intesa sarà formalizzata nei giorni del G7 Joe Biden e Volodymyr Zelensky firmeranno un patto di sicurezza tra Usa e Ucraina in Italia, a margine del G7 in programma a giugno.

