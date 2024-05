Usa Trump giudicato colpevole per il caso Stormy Daniels

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Donaldè statoper tutti i 34 capi di imputazione dalla giuria nel processo "Hush money", a New York. E' il primo ex presidente degli Stati Uniti condannato in un processo penale.è stato riconosciutoper il pagamento in nero alla pornostar. Era accusato di avere falsificato la contabilità dellaOrganization per nascondere, alla voce "spese legali" il pagamento di 130mila dollari alla, attraverso il suo ex avvocato Michael Cohen. L'obiettivo diera ottenere dallail silenzio riguardo a una passata relazione sessuale. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS).