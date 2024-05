Usa | Kiev usi nostre armi contro russi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 30 maggio 2024) 22.45 Biden ha dato all'Ucraina il permesso di colpire in territorio russo confornite dagli Usa esclusivamente attorno a Kharkiv e non a lungo raggio. Lo riferisce 'Politico' in esclusiva, citando due fonti informate. "Il presidente ha di recente ordinato al suo team di garantire che l'Ucraina sia in grado di utilizzare lestatunitensi a Kharkiv a scopo diffensiva", ha detto un funzionario americano. L'Ok sarebbe stato dato "in segreto" e solo per "rispondere ai, colpendoli o preparandosi a colpirli".