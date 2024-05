Uomini e Donne ex dama conferma la fine della relazione col cavaliere conosciuto nel programma | Vi chiedo solo di…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, è giunta ufficialmente al capolinea la storia d’amore tra due protagonisti del trono over di, che si sono conosciuti all’interno delproprio nel corso dell’ultima stagione. Si tratta di Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio, che dopo otto mesi dihanno rivelato di aver preso la decisione di mettere la parolaalla loro. Le voci di una crisi tra i due si rincorrevano ormai da diverse settimane, più precisamente da quando la coppia ha smesso di farsi vedere insieme sui social e questo ha generato nei loro fan una certa preoccupazione. A chiarire come stavano le cose era stato in quell’occasione l’ex, che nel corso di una diretta social aveva raccontato di stare attraversando un momento di crisi con la compagna, dovuto soprattutto al lavoro e alla lontananza, che non gli consentiva di risolvere agevolmente i loro problemi.