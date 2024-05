United Rugby Championship le Zebre Parma chiudono la stagione a Glasgow

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si chiude questo weekend laregolare dellae leproveranno a non chiudere l’anno all’ultimo posto, ma per farlo dovranno fare il colpaccio sul campo deiWarriors, con gli scozzesi già qualificati per i playoff. Il match andrà in scena domani sera, venerdì 31 maggio, con fischio d’inizio alle 20.35 allo Scotstoun Stadium della città scozzese. Ledovranno fare a meno di Lorenzo Pani, con il trequarti azzurro operato al ginocchio e out fino a fine 2024. Lehanno vinto una partita in questa, con un pareggio, ma è dal 2023 che non trovano una vittoria. Attualmente sono, dunque, ultime, con un punto di svantaggio da Newport. E per l’ultima partita della, e la sua ultima sulla panchina delle, Fabio Roselli schiera Jacopo Trulla a estremo, Davide Ruggeri a n° 8.