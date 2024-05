Unicredit lancia la settimana lavorativa da 37 ore | l’accordo con i sindacati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) A partire dall’1 luglio i dipendenti diusciranno da lavoro prima. Idei bancari hanno trovatocon l’istituto di credito per ridurre l’orario di lavorole a 37 ore, in attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale siglato da Abi e dalle sigle di categoria, Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di categoria, il gruppo sarà così pioniere dell’orario ridotto in uffici, in quanto dei primi ad applicare le condizioni previste dal Ccnl.trainsulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione – ha spiegato il segretario nazionale della Fabi, Giuliano Xausa – è importante perché è tra i primi nel settore e farà, pertanto, da apripista anche per altre banche.