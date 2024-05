Un’Europa League gigante in Porta Nuova | e i tifosi sono pronti a colorare la città di nerazzurro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Mentre laè in fibrillazione per la grande festa in programma venerdì sera, in Largoè comparsa una Europa. La coppa conquistata ormai una settimana fa dalla squadra di Gian Piero Gasperini è al centro dei pensieri di ogni atalantino, ma c’è chi è voluto andare oltre con gli omaggi: Diego Corbari della Me.Co di Cenate Sotto, azienda specializzata nel settore decorativo del polistirolo espanso, ha voluto infatti realizzare una riproduzione alta tre metri del trofeo alzato nel cielo di Dublino. Un regalo allaposizionato in una delle aiuole limitrofe al Teatro Donizetti che si affacciano su viale Papa Giovanni XXIII, che fa bella mostra di sé sopra a un piedistallo, ovviamente: in molti,ma anche turisti stranieri, sifermati giovedì mattina per una foto ricordo, immortalando un momento indimenticabile della storia atalantina e bergamasca.