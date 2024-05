Un’esplosione di musica e colori Spezia Pride ecco il programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Riempire le strade di gioia, rabbia, colore e condivisione, riunendo tutta la comunità Lgbtqia+ spezzina e non solo, accompagnate da tutte le persone che condividono i valori di giustizia e uguaglianza. Questo è il ‘La’ che torna il 22 giugno promosso da Raot - Rete Anti Omofobia e Transfobia con la collaborazione di Amnesty International, Arci, Cgil eper la Palestina. "Vogliamo continuare a lavorare per il nostro territorio, per renderlo un posto accogliente e sicuro per tutte le soggettività marginalizzate – raccontano da Raot – Vogliamo affrontare il tema dei diritti civili includendo anche le tematiche sociali e familiari, ambientali, di salute, di diritto alla migrazione, all’istruzione e al lavoro. I diritti della comunità Lgbtqia+ non sono negoziabili, dobbiamo continuare ad essere un’espressione tangibile della lotta contro le disuguaglianze legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere e non solo".