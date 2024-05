Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

I Lubini sono giunti a giocarsi il titolo nazionale dopo aver battuto 2-1 Ravenna, 3-0 Cuneo e 2-1 Trento. Civitanova invece si deve accontentare di una medaglia d’argento che comunque è tanta roba. Poi in semifinale la vittoria su Padova. L’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A, riservato ai settori giovanili delle società del consorzio, a cinque anni di distanza dall’ultima volta in cui era stato disputato il campionato nazionale Under 14 di Lega, dunque fa festeggiare per la prima volta Diavoli Rosa, società top nel panorama giovanile italiano.

Under 14 Al campionato italiano i lubini sono d’argento