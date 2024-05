Un' altra Conference indigesta La dannata paura di vincere della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Olympiacos centra il primo trofeo europeo per club del calcio ellenico. Lo fa vincendo ad Atene, in casa dei rivali dell’AEK, in una finale che entra nella storia greca dopo Euro 2004 ma che non verrà certo ricordata per le emozioni visto che le due ore di gioco sono sembrate interminabili. Ladi Vincenzo Italiano, dopo le due finali perse del 2023, si è praticamente snaturata nel cercare di non prendere gol. Missione fallita, ancora una volta la sconfitta è arrivata in maniera beffarda nei minuti finali. Una sorta di marchio di fabbrica di questo ciclo con il tecnico ex Spezia e Trapani. Eppure non c’è niente di uguale nelle sconfitte che i viola hanno collezionato in questi anni, se non una sorta di tradizione che accompagna ogni appuntamento importante.