Una tragedia annunciata Pensionato in bici travolto La Fiab | viabilità da rivedere

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’incidente mortale costato la vita a Nicolò Carboni, 78 anni, l’altro giorno a Gallarate riapre il dibattito sulla sicurezza stradale in città, a rilanciare l’allarme sicurezza per chi si sposta incletta è il gruppo “Gallarate Pedala” che torna a sollecitare l’amministrazione comunale con la richiesta di interventi. "La situazione è sotto gli occhi di tutti – fa notare il gruppo – Un susseguirsi di incidenti, grazie ad unacaotica mentre va tutelato il diritto di tutti a spostarsi in sicurezza". Insieme a Legambiente, nei mesi scorsiha lanciato una petizione dal titolo “Sicurezza stradale a Gallarate” che in due domeniche ha raccolto 292 firme già depositate al Protocollo Generale del Comune di Gallarate. Sottolineano dall’associazione "il nostro obiettivo resta quello di sensibilizzare chi prende decisioni sulla necessità di agire, anche in via urgente, verso situazioni che quotidianamente ed in modo continuo nel tempo, minano la normale vivibilità".