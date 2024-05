Una grandinata micidiale nel leccese Coldiretti Puglia | i danni da maltempo ieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Unaha colpito la provincia di Lecce, distruggendo le coltivazioni in pieno campo, dalle zucchine alle angurie, dai pomodori alle carote, dalle cipolle alle patate fino alle melanzane e ai peperoni. E’ un vero e proprio bollettino di guerra secondoil bilancio della violentache si è abbattuta in campo aperto a Nardò e Copertino, con tutte le colture orticole andate perse. La grandine – sottolinea la– è l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per iirreversibili che provoca alle coltivazioni in campo, perché colpisce frutta e ortaggi in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione.