Una corretta idratazione è l’arma segreta per combattere le allergie primaverili

(Di giovedì 30 maggio 2024) Con l’arrivo della primavera e della bella stagione, insieme alle giornate più lunghe e al clima temperato, arrivano puntuali, come ogni anno, anche le. Perquesto problema, comune a molte persone, è fondamentale idratarsimente. Oltre a unaalimentazione, all’esercizio fisico e al controllo dell’assunzione di alcool, un aumento del consumo di acqua può essere infatti un valido alleato nel gestire le, perché contribuisce efficacemente a controllare la produzione di istamina, responsabile dei fastidi tipici delle, e a eliminare gli allergeni dal corpo. Come spiega il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation: “Durante il cambio di stagione, la presenza crescente di polveri e pollini nell’aria, emessi da varie piante in fiore, può scatenare una reazione eccessiva del sistema immunitario, causando una serie di problemi per la salute.