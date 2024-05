Un tizio con la testa grossa ma bella all' obitorio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un soggetto con larelativamente, ma, si presenta nel mio ufficio per un gentile preventivo. Chiarisco subito: “Gentile amico, le voci che si sentono in giro sono tante. Quelle che sostengono che noi obitoriali siamo in combutta con le agenzie funebri è priva di fondamento”. Lui: “Veramente? Pensavo foste un'unica associazione a delinquere di stampo semplice”. Io: “Signor... ma nemmeno tanto, ribadisco il concetto. Quindi se vuole un preventivo per funerale contatti un'agenzia cadaverica”. Lui: “Lei quale mi consiglia?”. Io: “Non cado nel tranello, non consiglio niente!”. Scelga lei, lavorano tutte bene. Qualcuno offre un ritratto del defunto, che viene fatto quando è allungato dentro. Lui: “Dentro dove?”. Io: “Scusi dentro dove si allungano? Nel cesso? Scusi la volgarità”.