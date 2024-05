Un posto al sole trama 30 maggio 2024 | una sorpresa per Diana

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 30 maggio 2024)Dalla Valle riceverà unadel tutto inaspettata ad Unal, come rivela ladi giovedì 30. La donna, di recente, dopo aver deciso di denunciare le attività illecite di Flavio Bianchi, in combutta con la criminalità organizzata, è stata aggredita dall'imprenditore, il quale ha intuito le sue intenzioni. L'uomo, però, ha fatto sì che tutti credessero chefosse stata vittima di un incidente. Tuttavia, Nunzio non ha mai creduto a questa ricostruzione e ha condiviso i propri dubbi con Damiano Renda. Proprio grazie alle intuizioni di Cammarota, è stato possibile incastrare Bianchi e arrestare la talpa della Camorra, la poliziotta Marta Anselmi. Poco dopo, i medici hanno deciso di far risvegliaredal coma farmacologico in cui versava da settimane e questa notizia ha rallegrato Nunzio, il quale, però, è rimasto molto male quando ha scoperto che la donna, a causa delle conseguenze dell'aggressione subita da Bianchi e del coma, dovrà affrontare una lunghissima e difficile convalescenza.