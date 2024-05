Un Posto al Sole anticipazioni dal 1° al 7 giugno 2024 | Lara si presenta a Palazzo Palladini e affronta Marina

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ledi Unaldal 1° al 7ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo, che si presenterà ae affronterà. Nuovi grattacapi per i coniugi Ferri? Scopriamo insieme cosa accadrà.Upas, trama puntate dal 1° al 7sidaGiordano aper provare a convincerla di essere cambiata. Il suo ritorno non passa inosservato e scatena una crisi in casa Ferri. L’incontro lasciasenza parole. La donna credeva e sperava di essersi sbarazzata per sempre della Martinelli.però, prova a convincerla di essere cambiata e le racconta del suo nuovo impegno come aiutante all’interno di una mensa dei poveri.