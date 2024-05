Un posto al sole anticipazioni 31 maggio | Diego supporta Ida nel raggiungere i suoi obiettivi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Venerdì 312024, Unal, andrà in onda nello slot preserale con un nuovo episodio. Cosa accadrà nel corso della nuova puntata? Lerivelano checercherà di fare il possibile per permettere a Ida di potersi tornare ad occupare a tempo pieno di suo figlio. La mamma del piccolo Tommy cercherà di prendersi la sua rivincita nei confronti dei coniugi Ferri. Rossella nel vedere il suo ex Riccardo al fianco della sua ex moglie, inizierà a nutrire un pizzico di gelosia. Unal31La puntata di Unal, in programma domani venerdì 312024, vedrà protagonista Ida pronta a prendersi una rivincita nei confronti di Marina e Roberto, e tornare a prendersi cura in prima persona di Tommy, a dare supporto alla giovane ragazza madre ci penserà il suo amato