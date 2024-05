Fonte : thesocialpost di 30 mag 2024

. Questo per me significa cancellare Dante nel nome dell’Islam. E di questo ha parlato anche Mario Giordano in apertura del suo “Fuori dal coro” nella puntata del 29 maggio, andata in onda su Rete4. Striscia pubblica il video: con chi ce l’aveva. E poi via Mozart che è un nemico dell’Islam.

Un passo verso la sottomissione Dante vietato a scuola? L’attacco di Mario Giordano