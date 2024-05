Fonte : tutto.tv di 30 mag 2024

Alessia Pifferi, 36 anni di Ponte Lambro a Milano, è accusata dell’omicidio volontario della sua bambina di 18 mesi. Per andare a incontrare un uomo di Bergamo con il quale aveva una relazione, aveva lasciato la piccola sola in casa per sei giorni. 20 su Rai 3, “Un giorno in Pretura”, la trasmissione di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.

Un giorno in Pretura | Alessia Pifferi e i giorni dell’abbandono su Rai 3