Fonte : fanpage di 30 mag 2024

In estate, complice il caldo e la voglia di sentirsi più in forma, siamo più propensi a saltare i pasti e a sostituirli con alternative più fresche o pratiche, come gelati, centrifughe o barrette. . Ma è davvero una buona abitudine? Ne abbiamo parlato con la nutrizionista Bracale.

Un gelato o una barretta possono sostituire un pasto? Il parere della nutrizionista