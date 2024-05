Un blazer smanicato accostato a un paio di bermuda e ad accessori insoliti crea il perfetto look estivo da città

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 30 maggio 2024) In cerca di un’idea per unfresco, alternativo ed elegante per andare in ufficio in queste settimane? La soluzione giusta potrebbe essere quella di indossare il binomioall’insegna del black & white. Unoutfit da lavoro quando il caldo comincia a farsi avanti deve infatti trovare il punto di equilibrio tra praticità, stile e freschezza. Non sempre è facile, ma con qualche accortezza il risultato può anche sbalordire. E diventare in un attimo persino unideale per passare dall’ufficio all’aperitivo. Il segreto è puntare sui grandi classici. Prima di tutto in fatto di capi da indossare. Ma anche per quanto riguarda la scelta cromatica.