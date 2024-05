Un alto ufficiale dei carabinieri arrestato per corruzione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI - Il Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia e Antiterrorismo del capoluogo toscano, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone per i reati diper un atto contrario ai doveri d 'ufficio e accesso abusivo a un sistema informatico o telematica. La misura riguarda unsuperiore deiin servizio a Prato (destinatario della custodia cautelare in carcere), indagato - oltre che per i delitti diper atto contrario ai doveri d'ufficio, accesso abusivo a un sistema informatico o telematica anche per peculato, omessa denuncia di reato all'autorità giudiziaria e per omissione di atti di ufficio, un imprenditore tessile e il titolare di un'agenzia di investigazioni private (entrambi destinatari degli arresti domiciliari).