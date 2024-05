Ultimo Stadi 2024 2 giugno al via data zero del tour da Trieste

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (askanews) –scrive un nuovo capitolo della sua favola: 405.000 biglietti venduti per il nuovo– La Favola Continua…, che portano a 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera, a soli 3 giorni dalladi domenica 2alloo Nereo Rocco di. È la quarta estate consecutiva da protagonista del live italiano per il cantautore romano che a 28 anni vanta 33incisi a fuoco nel suo palmarès. Al live numerodi, che farà da collaudo e messa a terra del, seguirà una doppietta al Maradona di Napoli (8-9, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24, le prime due sold out).